© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Prende quota il progetto del Msg Rieti dopo i cambi societari i dirigenti sono al lavoro per mettere a disposizione del tecnico una rosa di livello per poter disputare un buon campionato di C2. Prende forma la rosa 2019/2020: tra i volti riconfermati ci saranno tra i giocatori di movimento il capitano Simone Albuccetti, Giovanni Fossatelli, Amir Memishi, Leonardo De Angelis, Jacopo Persico, Alessandro Serilli, Carlo De Angelis, Antonello Sestili. La porta sarà difesa da Giuseppe Nebbiai e Diego Colasanti. Tanti i nuovi arrivi: partendo dal laterale Daniele Paolucci, passando per i ritorni di Enrico Bruni e Davide Fabrizi, arrivando agli under ex Real Rieti Abdul Gouaiche e Simone Ianni. Ma il mercato della società non è destinato a fermarsi. In tal senso saranno fondamentali gli innesti in società del nuovo ds Giuseppe Venice e di Simone Ciace che già due anni fa aveva fatto parte della società di Monte San Giovanni.La famiglia del Msg Rieti C5 non sarà composta solamente dalla squadra che prenderà parte al prossimo campionato di serie C2. Il club giallonero infatti ha deciso di allestire una formazione Under 21 per prendere parte al campionato regionale. La guida tecnica è stata affidata a Gabriele D'Orazio. «Dopo circa due anni ho ceduto alla corte del dg Angelo Sestili e ho accettato la proposta di allenare l’Under 21 - dichiara D’Orazio - Senza nessuna promessa, parlando sempre chiaro, mi è stata data carta bianca e massima fiducia: quello à cui ogni allenatore aspira. Ora mi butto a capofitto in questa nuova avventura, andremo ad intervenire per ampliare e rinforzare la rosa e personalmente mi impegnerò al massimo per favorire la crescita di ogni singolo giocatore fino a portarlo ad esordire in prima squadra».L’annuncio della nascita del Msg Rieti C5 Under 21 è l’occasione anche per conoscere il nuovo ds Giuseppe Venice. «Sto da molti anni nel mondo del calcio a 11 prima da giocatore, smettendo a 19 anni per svariati infortuni, e poi da dirigente in varie squadre dilettantistiche del nord Italia - dichiara Venice - Sono tornato in Italia da dieci mesi perché sono stato all'estero, occupandomi sempre di altre squadre dilettantistiche della Gran Bretagna. Al mio rientro si è presentata l'opportunità di di collaborare di nuovo con Peverato e abbiamo deciso, insieme a Sestili, di iniziare questa avventura nel futsal partendo dalla C2 con la suddetta società, avventura nuova per me ma altrettanto stimolante. Abbiamo costituito anche l'organico per l'Under 21 regionale presentando il mister per dare lustro alla nostra voglia di fare del bene per la nostra città e per questa società, che anche se pur fresca di costituzione ha già le idee ben chiare sul futuro. Noi ce la metteremo tutta e ci auguriamo che il nostro entusiasmo e la voglia che ci mettiamo nel progetto dia l'input ai nostri giocatori per credere nel progetto e non porsi limiti».