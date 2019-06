Ultimo aggiornamento: 11:17

RIETI - New entry nel calcio a 5 reatino: nasce MSG Rieti. La nuova società, che si sviluppa dal vecchio progetto del Monte San Giovanni, partirà dalla C2 regionale e i suoi colori sociali saranno il giallo e il nero. Nuovo anche l’organigramma: sarà Massimo Peverato il presidente, ex patron del Santa Susanna Calcio, coadiuvato dal lavoro di altri cinque soci, ognuno con un ruolo ben definito. Riconfermato lo staff tecnico del Monte San Giovanni con Danilo Valloni sarà di nuovo il tecnico, mentre il ruolo di vice è stato affidato ad Alessandro Petrangeli. Nei prossimi giorni verranno resi noti i primi giocatori che comporranno la rosa.«Dopo sette anni nel calcio sentivo il bisogno di cambiare e quando sono stato contattato ho deciso di sposare con molto entusiasmo il progetto del MSG Rieti - dichiara il presidente Massimo Peverato - Un progetto nel quale credo e verso il quale metterò impegno massimo e dedizione, pretendendole poi al tempo stesso anche da staff e giocatori. Sicuramente non voglio fare un anonimo campionato di serie C2, motivo per il quale già stiamo lavorando da giorni per allestire una squadra competitiva e che lotti alla pari con chiunque. Oltre alla compagine di serie C2 cercheremo di formare anche una squadra femminile o Under 13 maschile».