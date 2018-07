RIETI - Promosso dall’Associazione Culturale “La Fenice” di Leonessa, il torneo di calcio a cinque giunge alla sua quinta edizione, confermandosi come un evento sportivo atteso tanto da chi scende in campo per affrontare la squadra avversaria e fregiarsi del titolo di “campione”, quanto da chi assiste agli incontri per sostenere talentuosi e principianti.



Le iscrizioni per l’edizione 2018 del torneo sono aperte fino a sabato 28 luglio, fino ad un massimo di 10 giocatori per squadra.



L’Associazione ringrazia «il Comune di Leonessa per la disponibilità delle strutture del campo polivalente “Vania Massari” e tutti gli esercizi commerciali che hanno sponsorizzato l’iniziativa permettendo di omaggiare con ricchi premi coloro che conquisteranno il podio e coloro che si distingueranno per particolari meriti dimostrati in campo nel corso degli incontri».



Saranno attribuiti premi a quanti otterranno i seguenti titoli: ‘Miglior portiere’, ‘Miglior under 21’, ‘Miglior giocatore’, ‘Capocannoniere’, ‘Premio disciplina’.



Nell’attesa di trascorrere piacevoli serate estive nello spirito di una sana competizione, del fair play e del coinvolgimento, l’Associazione invita chi fosse interessato a partecipare a contattare i seguenti numeri di telefono: 3478860413 (Giovanni), 3483244412 (Tania), 3388777427 (Mirko).

Luned├Č 9 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:59



