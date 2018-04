di Mattia Esposito

RIETI - Tegola sull'Ardita in vista del derby di domani col Monte San Giovanni. Il giudice sportivo ha infatti diramato una integrazione al comunicato che fa riferimento alle gare dello scorso 13 marzo, giorno in cui l’Ardita ha affrontato a Roma la Lositana, un match arbitrato da Donnini di Ostia Lido e perso dai reatini per 4-2. Proprio nel comunicato con data odierna, venerdì 6 aprile, arrivano infatti le squalifiche per una gara a carico dei giocatori dell’Ardita Andrea Labonia, Daniele Palenga e la stangata per Simone Fratoni. Nello stesso comunicato viene disposta a Fratoni una squalifica fino al 31 dicembre in quanto “a fine gara, da una distanza di circa due metri, sputava all'indirizzo dell'arbitro attingendolo lateralmente al capo”. C'è da capire cosa abbia spinto il giudice sportivo, a tre settimane di distanza, a integrare il precedente comunicato, predisponendo le squalifiche sopra citate. Inoltre bisognerà vedere se l’Ardita intenderà fare ricorso a quanto riportato nel comunicato.

Venerd├Č 6 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:52



© RIPRODUZIONE RISERVATA