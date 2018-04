di Mattia Esposito

RIETI - Il fine settimana del futsal femminile reatino ha visto scendere in campo solamente la Pro Calcio Cittaducale, visto che la serie C ha osservato un turno di riposo per il Torneo Delle Regioni, in corso in questi giorni. La Pro Calcio Cittaducale ha giocato e vinto la sua ultima partita in regular season, chiudendo con un successo per 3-2 sulla Virtus Aniene 3z. Le ragazze di Colasanti ora andranno a giocarsi i la Coppa per la promozione in serie C. Il regolamento prevede un mini girone a tre squadre, con gli stessi che verranno resi noti lunedì.



SERIE D, ULTIMA GIORNATA

Pro Calcio Cittaducale – Virtus Aniene 3z 3-2

Marroni, Autogol, Cerri (P)

Fabrizio Vasta (presidente Pro Calcio Cittaducale): «Partiamo bene già dai primi minuti calciando in porta svariate porte e trovando le parate del portiere avversario. A metà del secondo tempo passiamo in vantaggio con Marroni, subito dopo allunghiamo il passo con un autogol e poi ancora allunghiamo sul 3-0. Le nostre avversarie trovano due gol praticamente allo scadere. Chiudiamo la regular season con l’ennesima vittoria in casa, e lo facciamo in una partita difficile, nella quale l’Aniene veniva per fare un punto per accedere ai playoff. Adesso ci rimane una settimana per preparare al meglio la Coppa, le ragazze stanno bene e sono motivate per portare avanti il sogno della serie C».



LE ALTRE PARTITE

Roman91 – Vis Virago 3-3

Virtus Torre Maura – Vicovaro

Collefiorito – Nuova Phoenix



CLASSIFICA

Vis Virago 46

Roman 91 41

Pro Calcio Cittaducale 39

Virtus Torre Maura 28

Atletico2000 26

VIrtus Aniene 25

Luiss 17

Nuova Phoenix e Vicovaro 14

Collefiorito 0

