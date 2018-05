di Mattia Esposito

RIETI - Si spegne il sogno della Pro Calcio Cittaducale nella Coppa Provincia di Roma del campionato di serie D di futsal femminile. Dopo il pareggio nella prima gara del girone, le ragazze di Colasanti avevano bisogno di una vittoria per continuare il loro cammino ed accedere alla fase successiva, ma sono state sconfitte in casa 3-2 dall’Atletico San Lorenzo, squadra che aveva fatto un grandissimo girone di ritorno vincendo tutte le partite giocate. Il primo tempo è spettacolare e regala, di fatto, tutti i gol della partita, con la formazione ospite che chiude avanti 3-2. Nella ripresa la Pro Calcio Cittaducale ci prova ma non riesce a ribaltare la partita, salutando cosi la Coppa e la possibilità di agganciare il campionato di serie C. Si chiude cosi una stagione che comunque va valutata in maniera positiva per una realtà nuova che si è fatta assolutamente valere, e che si era presentata nella post season consapevole di poter fare comunque un percorso importante.



RISULTATO, MARCATRICI E COMMENTO



Pro Calcio Cittaducale – Atletico San Lorenzo 2-3

Graziani, Cesaretti (P)

Fabrizio Vasta (presidente Pro Calcio Cittaducale): «Partita contro un avversario che nel girone di ritorno aveva vinto tutte le partite. Primo tempo spettacolare con azioni da entrambe le parti e ben cinque gol. Prima in vantaggio noi, poi loro ribaltano tutto. Nella ripresa abbiamo creato tanto ma la palla non voleva entrare. Abbiamo peccato di inesperienza, ma ci tengo a ringraziare tutti per la grande serietà e l’impegno mostrati in questa stagione».

Gioved├Č 31 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:27



