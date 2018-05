di Mattia Esposito

RIETI - Delusione playoff per la Sabina Lazio Calcetto che saluta definitivamente le possibilità di promozione in serie A. Le biancocelesti, dopo ave vinto la prima gara contro il Villa Aurelia, sono state sconfitte nell’ultimo turno prima della fase nazionale dal Valmontone con il risultato finale di 4-1. Grande delusione per questo obiettivo sfumato, un obiettivo da tornare ad inseguire il prossimo anno. Partiranno invece stasera alle 21 i playoff della Pro Calcio Cittaducale nella Coppa Provincia di Roma nel campionato di serie D. Le reatine sono state inserite nel girone 3, nel quale troviamo anche il Delle Vittorie e l’Atletico San Lorenzo.



PLAYOFF SERIE C, II TURNO



Città di Valmontone-Sabina Lazio Calcetto 4-1

Garzia (S)

Cristina Di Felice (capitano Sabina Lazio Calcetto): «Tanta delusione. Se la partita si fosse giocata su un campo normale sicuramente avrebbe avuto un altro esito. Purtroppo abbiamo perso e le nostra avventura verso la serie A si chiude qui»



SERIE D, COPPA PROVINCIA DI ROMA, I TURNO



Delle Vittorie – Pro Calcio Cittaducale (stasera, ore 21, Roma)

Riposa: Atletico San Lorenzo



CLASSIFICA GIRONE



Pro Calcio Cittaducale 0

Delle Vittorie 0

Atletico San Lorenzo 0

Venerdì 11 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:13



© RIPRODUZIONE RISERVATA