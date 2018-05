di Mattia Esposito

RIETI - Le squadre reatine del futsal femminile entrano nel pieno della loro stagione: sia la Sabina Lazio Caletto in serie C che la Pro Calcio Cittaducale in D. Proprio la Sabina Lazio Calcetto ha superato il primo turno battendo in casa il Villa Aurelia con il risultato di 3-1 ed ora si prepara ad affrontare in un’altra gara secca, stavolta in trasferta, stasera contro il Valmontone. In caso di vittoria non sarebbe comunque finita, perché le biancocelesti dovranno affrontare la fase nazionale. In serie D invece diramati i gironi della Coppa Provincia di Roma, con la Pro Calcio Cittaducale che dovrà affrontare Delle Vittorie e Atletico San Lorenzo.



SERIE C, PLAYOFF



Sabina Lazio Calcetto – Villa Aurelia 3-1

2 Di Felice, Garzia (S)

Cristina Di Felice (capitano Sabina Lazio Calcetto): «Abbiamo ottenuto il passaggio del turno offrendo una delle migliori partite dell’intera stagione, siamo pronte per la sfida di stasera sul campo del Valmontone».



PLAYOFF SERIE C, II TURNO



Città Di Valmontone- Sabina Lazio Calcetto (stasera)



SERIE D, COPPA PROVINCIA DI ROMA, I TURNO



GIRONE 3



Delle Vittorie

Pro Calcio Cittaducale

Atletico San Lorenzo



Delle Vittorie – Pro Calcio Cittaducale (venerdì 11, ore 21)



II giornata 16/05

IIII giornata 18/05





Mercoled├Č 9 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:35



© RIPRODUZIONE RISERVATA