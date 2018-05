di Mattia Esposito

RIETI - Le reatine del futsal femminile all’assalto dei playoff. Categorie diverse, destini diversi, ma un unico obiettivo: arrivare fino in fondo. La Sabina Lazio Calcetto ha chiuso con una vittoria per 5-3 sul Vetralla la sua regular season, difendendo cosi il terzo posto in classifica. Ai playoff sarà sfida contro il Villa Aurelia, gara secca da giocare con il vantaggio del fattore campo. Promosso invece il Real Preneste, che fa doppietta dopo la conquista della Coppa Italia. In serie D invece la Pro Calcio Cittaducale attende di conoscere le avversarie nel girone dei playoff, al via la prossima settimana.



SERIE C, ULTIMA GIORNATA

Vetralla – Sabina Lazio Calcetto 3-5

2 Di Felice, 2 Visconti, Cribari (S)

Cristina Di Felice (giocatrice Sabina Lazio Calcetto): «Chiudiamo la regular season con una vittoria e ci prepariamo alla sfida di domani nei playoff da affrontare in casa contro il Villa Aurelia. Sicuramente non sarà la solita partita, vista l’importanza della posta in palio, ma dobbiamo sfruttare il vantaggio del fattore campo».



PLAYOFF – I TURNO- GARA UNICA

Sabina Lazio Calcetto – Villa Aurelia (domani, ore 18. PalaSabina)



LE ALTRE PARTITE

Santa Gemma – Montefiascone 2-1

Divino Amore – Virtus Fenice 2-3

Città Di Valmontone – Roma Calcio Femminile 2-4

Eagles Aprilia – CCCP 8-3

Borussia – Real Preneste 0-8

Atletico Torrenova – Virtus Ostia 4-2



CLASSIFICA

Real Preneste 71

Città Di Valmontone e Sabina Lazio Calcetto 56

Vetralla, Villa Aurelia e Roma Calcio Femminile 50

Virtus Fenice 43

Santa Gemma 40

Virtus Ostia 37

Divino Amore 35

Eagles Aprilia 32

Atletico Torrenova 29

Montefiascone 23

Borussia 15

CCCP 12

Venerd├Č 4 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:09



