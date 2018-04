di Mattia Esposito

RIETI - Non un fine settimana brillante per le squadre reatine del futsal femminile. In serie C arriva solo un pareggio per 0-0 contro il Città DI Valmontone. Partita dalla grande posta in palio, con le squadre che si sono praticamente annullate e che comunque saranno protagoniste anche nei playoff. Arriva invece una sconfitta pesante per la Pro Calcio Cittaducale nel girone A del campionato di serie D. Le ragazze di Colasanti sono state sconfitte 7-4 dalla capolista Vis Virago, oramai forse lanciata verso la promozione.



RISULTATI, MARCATORI E COMMENTI, SERIE C, XXIX GIORNATA



Sabina Lazio Calcetto – Città Di Valmontone 0-0

Cristina Di Felice (capitano Sabina Lazio Calcetto): «Partita dall’aria tesa visto che c’era troppo in ballo per il discorso classifica. Poche opportunità e non sfruttate al meglio. Testa già al Vetralla».



LE ALTRE PARTITE

Montefiascone – Divino Amore 0-4

Real Preneste – Santa Gemma 5-2

Roma Calcio Femminile – Villa Aurelia 2-3

Virtus Fenice – Vetralla 1-2

CCCP – Atletico Torrenova 1-3

Virtus Ostia – Borussia 5-3



CLASSIFICA

Real Preneste 68

Città Di Valmontone 56

Sabina Lazio Calcetto 53

Vetralla e Villa Aurelia 50

Roma Calcio Femminile 47

Virtus Fenice 40

Virtus Ostia e Santa Gemma 37

Divino Amore 35

Eagles Aprilia 29

Atletico Torrenova 26

Montefiascone 23

Borussia 15

CCCP 12



SERIE D, GIRONE A, XXI GIORNATA



Vis Virago – Pro Calcio Cittaducale 7-4

Capasso, Marroni, Mari, Cavallari (P)

Fabrizio Vasta (presidente Pro Calcio Cittaducale): «Partita difficile contro un avversario tosto. L’avvio è stato terribile, abbiamo subito sei gol nei primi venti minuti di gioco. Nella secondo tempo ci siamo ripresi la scena accorciando fino al 6-4 e colpendo diversi legni che ci hanno impedito di pareggiare la partita. Sapevamo che loro probabilmente avevano qualcosa in più, ma ci resta il rammarico di non aver battuto la prima della classe. Complimenti a loro che hanno vinto meritatamente il campionato».



LE ALTRE PARTITE

Virtus Aniene – Collefiorito 9-1

Vicovaro – Luiss 3-2

Nuova Phoenix – Atletico2000 (da giocare)



CLASSIFICA

Vis Virago 45

Roman 91 40

Pro Calcio Cittaducale 36

Virtus Torre Maura 28

Virtus Aniene 25

Atletico2000 23

Luiss 17

Nuova Phoenix e Vicovaro 14

Collefiorito 0

Gioved├Č 19 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:49



© RIPRODUZIONE RISERVATA