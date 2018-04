di Mattia Esposito

RIETI - Risultati e soprattutto stati d’animo opposti per le squadre del futsal femminile reatino. Non sorride di certo la Sabina Lazio Calcetto, che rimedia due sconfitte in una settimana, prima nella gara di campionato contro il Villa Aurelia per 3-2 e poi con lo stesso risultato nel recupero contro la Virtus Fenice. Grande vittoria della Pro Calcio Cittaducale che batte 4-1 la capolista Roman 91e continua a portare avanti un campionato importante, che ora proietta le reatine verso la promozione diretta.



RISULTATI, MARCATORI E COMMENTI, SERIE C, XXVIII GIORNATA

Villa Aurelia – Sabina Lazio Calcetto 3-2

Garzia, Visconti

Virtus Fenice – Sabina Lazio Calcetto 3-2

Montano, Visconti

Cristina Di Felice (capitano Sabina Lazio Calcetto): «Questa volta voglio dire che sono davvero molto arrabbiata. Da parte nostra c’è la volontà di lottare per la promozione ma evidentemente c’è qualcuno che non lo vuole. Abbiamo subito tantissimi torti arbitrali che hanno condizionato tantissimo le due partite, per il resto c’è poco da aggiungere».



LE ALTRE PARTITE

Santa Gemma – Virtus Ostia 4-2

Divino Amore – Real Preneste 1-2

Vetralla – Montefiascone 5-0

Atletico Torrenova – Eagles Aprilia 4-4

Città Di Valmontone – Virtus Fenice 4-1

Borussia – CCCP 5-1



CLASSIFICA

Real Preneste 65

Città Di Valmontone 55

Sabina Lazio Calcetto 52

Vetralla, Villa Aurelia e Roma Calcio Femminile 47

Virtus Fenice 40

Santa Gemma 37

Virtus Ostia 34

Divino Amore 32

Eagles Aprilia 29

Atletico Torrenova e Montefiascone 23

Borussia 15

CCCP 12



RISULTATI, MARCATORI E COMMENTI, SERIE D, XX GIORNATA

Pro Calcio Cittaducale – Roman 91 4-1

2 Cavallari, Iabichella, Marroni (P)

Fabrizio Vasta (presidente Pro Calcio Cittaducale): «Partiamo subito bene trovando il gol del vantaggio dopo otto minuti con un grande tiro di Marroni. Prima dell’intervallo la Roman prova a pareggiare ma Cerri dice di no con un ottimo intervento. Nella ripresa ci portiamo sul 2-0, le avversarie schierano il portiere di movimento ma allunghiamo fino al 4-0. Il loro gol arriva nel finale. Sono felicissimo per questa vittoria, le ragazze continuano ad allenarsi come delle professioniste. Ora testa alla prossima partita».



LE ALTRE PARTITE

Virtus Torre Maura – Nuova Phoenix 7-2

Atletico2000 – Virtus Aniene 3z 5-4

Collefiorito – Vis Virago 2-9



CLASSIFICA

Vis Virago 42

Roman 91 40

Pro Calcio Cittaducale 33

Virtus Torre Maura 28

Atletico2000 23

Virtus Aniene 22

Luiss 17

Nuova Phoenix 14

Vicovaro 11

Collefiorito 0

Gioved├Č 12 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:50



