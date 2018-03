RIETI - La settimana del futsal femminile reatino è stata segnata dal doppio impegno per la Sabina Lazio Calcetto, che ha giocato la gara contro la Roma Calcio Femminile, e recuperato la supersfida contro la capolista Preneste. Per le biancocelesti è arrivata una vittoria contro la Roma per 4-3 con i gol di Visconti e Garzia, mentre stesso risultato, ma sconfitta, contro la Preneste, in una partita equilibrata che forse scrive la parola fine sulle speranze di primo posto. In serie D invece turno di riposo per la Pro Calcio Cittaducale, che tornerà in campo il prossimo 8 aprile contro il Vis Virago.



FUTSAL FEMMINILE,SERIE C, GIRONE UNICO- XXVII GIORNATA



Sabina Lazio Calcetto – Roma Calcio Femminile 4-3

2 Visconti, 2 Garzia



RECUPERO XXIII GIORNATA



Real Preneste – Sabina Lazio Calcetto 4-3

2 Visconti, Cribari



Cristina Di Felice (capitano Sabina Lazio Calcetto): «Contro la Roma abbiamo ottenuto una vittoria strameritata, mentre con la Preneste il risultato non rispecchia quanto fatto vedere in campo. Nel primo tempo abbiamo sofferto, ma chiudendo comunque avanti 2-1, nella ripresa ci siamo portate addirittura sul 3-1 ma purtroppo due errori ci hanno compromesso la partita».



I RISULTATI DELLA XVII GIORNATA

Montefiascone – Città Di Valmontone 1-2

Real Preneste – Vetralla 6-5

Virtus Fenice – Villa Aurelia 4-3

Virtus Ostia – Divino Amore 1-3

CCCP – Santa Gemma 3-2

Eagles Aprilia – Borussia 8-5



CLASSIFICA

Real Preneste 61

Città Di Valmontone e Sabina Lazio Calcetto 52

Roma Calcio Femminile 46

Vetralla 44

Villa Aurelia 41

Virtus Fenice 37

Virtus Ostia 34

Santa Gemma 33

Divino Amore 32

Eagles Aprilia 28

Montefiascone 23

Atletico Torrenova 21

Borussia e CCCP 12

Giovedì 29 Marzo 2018



