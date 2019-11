ALTRI RISULTATI, VI GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - Pesante ko per il Cures sul campo del Casalbertone nella sesta giornata del Campionato di C2. I ragazzi di Luciani cadono per 5-0 non riuscendo ad entrare mai in partita. I bianconeri comunque mantengono il terzo posto ed avranno l’occasione di riscatto domani sera, 13 novembre, alle 21 al PalaSpes davanti ai propri tifosi nel ritorno del secondo turno di coppa Lazio contro il Futsal Accademy, si riparte dal 2-1 dell’andata in favore dei romani.«È stata la prima partita in cui la squadra pur impegnandosi fino all'ultimo istante non è stata performante - dice il tecnico Fabio Luciani - questa è la logica conseguenza di una settimana complicata in cui non abbiamo potuto lavorare sul campo in modo adeguato. Il risultato è bugiardo e ci penalizza oltre i nostri oggettivi demeriti ma faccio i complimenti ai nostri avversari che hanno dimostrato di essere un'ottima squadra disputando una gara di spessore. La sconfitta è già acqua passata stasera ci siamo allenati bene e non vediamo l'ora di scendere in campo mercoledì per il ritorno di coppa. Faremo una grandissima partita».San Vincenzo- Gap 1-7Bracelli-Msg Rieti 4-5Nazareth- Settecamini 5-4Parioli- Lositana 1-0Valentia- Epiro 3-2Pgs Santa Gemma- L’Airone 4-1Pgs Santa Gemma 18Valentia 16Cures, Nazareth 12Gap, Msg Rieti, Epiro 9Casalbertone 8Tc Parioli, San Vincenzo De Paoli, Lositana 6L’Airone 3Bracelli 1Settecamini 0