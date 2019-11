ALTRI RISULTATI, V GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - Torna alla vittoria il Cures Termina 7 a 2 la sfida interna contro il Bracelli che consente ai bianconeri di ottenere la quarta vittoria su cinque gare disputate. Regalo i tre punti ai bianconeri le doppiette di Alessio Leandri e Demauro insieme alle reti di De Angelis, Greco e del portiere Maresca.«Calcolando che venivano da due sconfitte consecutive volevamo vedere una reazione - dice il ds del Cures Carlo Alberto D’attilio - c’è stata visto che la partita non è mai stata in discussione e che a 10 minuti dal termine eravamo sul 7 a 0. Ora testa al Casalbertone sappiamo che giocheremo contro una buona squadra speriamo di tornare con un risultato positivo».«Da questa partita volevo delle risposte - afferma il tecnico Fabio Luciani - e già quando sono entrato negli spogliatoi per il discorso pre gara ho visto negli occhi dei ragazzi concentrazione massimale e voglia di riscatto e ho capito che ci sarebbe stata una reazione importante e che le sconfitte dei giorni prima non avevano per nulla intaccato l'autostima e la serenità della squadra che ha giocato una gara intensa come piace a me dominando in lungo e in largo».Epiro - San Vincenzo de Paoli 1-3Gap - Nazareth 6-1Lositana - Psg Santa Gemma 2-4Settecamini- Tc Parioli rinviataL’Airone - Casalbertone rinviataValentia 13PGS Santa Gemma, Cures 12Nazareth, Epiro 9Msg Rieti, Lositana, GAP, San Vincenzo de Paoli 6Casalbertone 5Tc Parioli, L’Airone 3Bracelli 1Settecamini 0