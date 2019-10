ALTRE GARE, IV GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - Domani torna in campo il campionato di C2 per la quarta giornata. Tra le reatine rinviato a lunedì 11 novembre il match tra Msg Rieti del neo tecnico e il San Vincenzo De Paoli mentre il Cures se la vedrà in trasferta contro il Valentia (ore 15, arbitro De Bartolo).I sabini sono reduci da 5 vittorie di fila tra coppa e campionato e non vogliono fermarsi per mantenere la testa della classifica. Contro il Valentia non sarà facile perchè i romani si trovano a ridosso delle prime della classe e sul proprio campo sono un avversario complicato. «Ci accingiamo ad affrontare la gara con estrema serenità e fiducia - dice il tecnico Fabio Luciani - abbiamo avuto un inizio positivo che ci ha dato entusiasmo ed autostima ma non facciamo voli pindarici perché siamo perfettamente consapevoli che ci sono tante lacune da colmare a livello di tattica individuale e se vogliamo fare un campionato di alta classifica dobbiamo lavorare con dedizione e applicazione per migliorarle in fretta».PGS Santa Gemma - CasalbertoneBracelli - L'AironeLositana - Futsal SettecaminiNazareth - EpiroTC Parioli - GapValentia - CuresSan Vincenzo De Paoli - Msg Rieti (rinviata all'11 novembre)PGS Santa Gemma, Cures, Epiro 9Valentia 7Nazareth, MSG Rieti 6Casalbertone 5Lositana, Gap, San Vincenzo De Paoli 3Bracelli 1Tc Parioli, L’Airone, Settecamini 0