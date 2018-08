di Silvio Ippoliti

RIETI - Il Cures del presidente Ponzani si accinge ad affrontare la prima stagione nel campionato di C2. Dopo la vittoria della Coppa di Serie D che gli ha spalancato le porte dei ripescaggi nel secondo campionato regionale di calcio a 5, la formazione di Passo Corese è pronta ad affrontare la prossima stagione.



La dirigenza della squadra bianconera ha voluto confermare in blocco la formazione dello scorso anno a partire dal tecnico Roberto Lelli che da tecnico subentrante, nella passata annata, è riuscito nella promozione. Un solo colpo ma di livello per il Cures: in prestito dalla Spes Poggio Fidoni è arrivato il pivot classe 1995 Edoardo Scappa, cresciuto nelle giovanili del Real Rieti, che permetterà al tecnico Lelli di aumentare le soluzioni offensive.



«Siamo pronti – dice il presidente del Cures Mattia Ponzani - abbiamo deciso di confermare tutta la rosa della scorsa stagione perché già di livello, in più abbiamo aggiunto un giocatore importante come Edoardo Scappa. Gli obiettivi? Naturalamente siamo una neopromossa e dobbiamo in primis pensare a mantenere la categoria. Cammin facendo vediamo dove saremo e a fine campionato tireremo le somme».

