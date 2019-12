TONDI 6

TORNATORE 6

RELANDINI 6

MOURA 5,5

RAMON 6

RAFINHA 5,5

RAFAEL 6,5

FORTINO 6,5

DE LUCA 6

JELOVCIC 5,5

ROMANO 5,5

JEFFE 6

CUNDARI-JEFFE 5

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Diamo i voti ai protagonisti del match tra Real Rieti e Cybertel Aniene. Ramon crea e "distrugge", Fortino sempre al top.Non ha colpe sui gol, anche perché soprattutto sul 2-1 di Sanna la marcatura è piuttosto soft, come in altre circostanze.Lui stesso ha definito il ritorno in campo dopo l'operazione alla spalla "la fine di un incubo". Entra ad inizio ripresa, si leva di dosso qualche scoria e poi è bravo in un paio di circostanzeIl tiro libero di Sanna è imparabile, concentrato in almeno tre conclusioni poco dopo. Bravo.Soliti pregi e difetti. Dietro chiude bene, poi sbaglia in fase di impostazione. Rispetto al solito però è meno brillante poiché reduce da infortunio.A volte fa un po' arrabbiare perché quando mette in mostra le sue qualità sembra, a tratti, fuori categoria. Inventa, poi però si intestardisce, sbaglia, protesta. Meglio del solito, ma ancora poco continuo.Malino il primo tempo, meglio nella ripresa. Ma il Rafinha quello vero non si vede più da un bel po'.Costanza di rendimento. Fa sempre il suo, anche ieri oltre alla doppietta non si risparmia. Giocatore imprescindibile in questo momento.Altra doppietta, bellissimo il destro nella ripresa. Così come Rafael è un punto fermo di questa squadra per leadership e costanza di rendimento.Mezzo voto in più per il gol della ripresa, molto bello. Per il resto prestazione senza acuti per il numero 77.Un gol nel secondo tempo, ma ancora tanti errori. In difesa si fa saltare con troppa facilità, in fase di possesso da spesso l'impressione di sentirsi "chiuso".Cuore e sacrificio, ma poco altro. La grande voglia di dimostrare di essere all'altezza in una serata in cui ha minutaggio importante, lo porta, solo nella ripresa, a commettere quattro falli, di cui uno da rigore.Va a segno nel secondo tempo, bravo a gestire i ritmi da dietro. Non brillante dal punto di vista fisico, ma si sta sacrificando per squadra, tifosi e società. Di questo gli va dato assolutamente atto.La differenza tra le due squadre in termini di rotazioni e qualità è piuttosto evidente, ed è per questo che ci si aspettava una serata meno tribolata. La squadra continua a subire tantissimi gol, molti dei quali ancora su palla inattiva. Anche in attacco c'è tanto lavoro da fare, questo Real piace solo quando riesce ad alzare il ritmo, decisamente male invece quando deve gestire il possesso con efficacia e qualità. La strada è ancora molto lunga in entrambe le fasi di gioco, ma il problema, più che tecnico, è palesemente mentale.