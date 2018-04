di Mattia Esposito

RIETI - Una gioia incontenibile, una di quelle che probabilmente solo lo sport sa farti vivere. Una stagione iniziata con il Real Rieti, qualche apparizione, ma rapporto con Bellarte mai decollato veramente. Proprio qui Andrea Romano decide di mettersi in gioco: il Real cerca una sistemazione al reatino per dargli la possibilità di trasferirsi in una squadra che potesse dargli spazio, qualche offerta, ma la più interessante è quella del Civitella Sicurezza Pro, squadra che in quel momento della stagione è in piena lotta per la promozione in serie A. Il giusto periodo di adattamento, poi l’esplosione: Andrea Romano si ritaglia il suo spazio e diventa protagonista e sabato, in occasione della vittoria del Civitella contro il Bubi Merano i sogni diventano realtà: Civitella promosso in serie A.



Incontenibile la gioia di Andrea Romano, davvero un fiume in piena: «Le sensazioni non si possono descrivere a parole – racconta emozionato il reatino -, è stato qualcosa di emozionante, veramente unico. Vedere tutta quella gente tifare per noi è davvero emozionante, ti fa venire i brividi».



Il Civitella ha conquistato la promozione in serie A nell’ultima giornata davanti al pubblico di casa: «Appena entrato in campo quasi mi veniva da piangere per l’emozione. Eravamo tutti determinati e concentrati per vincere la partita. Per me è un traguardo importantissimo, a dicembre sono andato via da Rieti non sapendo cosa mi aspettasse ma vedendo cosa siamo riusciti a fare è stata la scelta giusta».



Alla domanda su cosa significhi per lui questa promozione, la risposta di Andrea è molto chiara: «Per me questo traguardo significa avercela fatta, aver dimostrato prima di tutto a me stesso e poi agli altri che in questo sport posso fare bene».



Immancabili ovviamente le dediche: «La prima va alla mia famiglia, che mi ha sempre sostenuto. Loro mi danno la forza di lottare e crederci sempre, ma devo ringraziare anche altre persone. Uno va anche al patron Pietropaoli ed al Real Rieti, per avermi dato la possibilità di fare questa esperienza e togliermi questa soddisfazione, ed un grazie va anche a Gaetano Pagano, che mi ha permesso di trasferirmi qui. L’ultimo va anche al Civitella, sia alla squadra che alla società. Qui ho trovato dei ragazzi splendidi ed una società che ti permette di lavorare serenamente e professionalmente».



E ora? La gioia enorme della promozione in serie A è ancora fresca, ma il futuro, oggi, spaventa sicuramente di meno. La domanda però resta. Civitella o ritorno a Rieti? Romano glissa: «Il mio futuro? Vedremo, ora non ci voglio pensare e godermi solo questa vittoria». Comprensibile, questo però lo scopriremo tra poco.

