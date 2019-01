RIETI - Pomeriggio emozionante al PalaRufina nel ricordo di Stefano Colasanti. Il Cittaducale Ca5, tornato in campo dopo un mese dalla scomparsa del mister, ha affrontato il Fiumicino 1926. Prima del match sfila un lunghissimo striscione “Grazie Stefano sei l’anima di tutto questo”.



E poi, prima del fischio d’inizio, giù il drappo dalla gigantografia permanente rimosso dalla figlia Benedetta: Stefano sorridente con le mani a cuore, di spalle con la divisa da pompiere tra il fuoco e in una foto di squadra. Di lato, verticalmente, la scritta del suo “allerta” e incitamento alla squadra rigorosamente in dialetto: "’A recchie ritte!". Per la cronaca il team civitese vince la sfida per 3-1 (Iabichella, Ottaviani e Brucchietti) con dedica al cielo e ai parenti in prima fila.