RIETI - A un mese dalla tragedia che ha coinvolto il vigile del fuoco Stefano Colasanti nell’esplosione dell’aria servizio sulla Salaria torna in campo la Pro Calcio Cittaducale femminile impegnata nella ottava giornata del campionato di serie D contro il Fiumicino. Sarà l’occasione per ricordare ancora una volta Stefano Colasanti attraverso una gigantografia che verrà svelata al Pala Rufina poco prima dell’inizio del match fissato per le 16. Un gesto che vuole omaggiare l’uomo e lo sportivo Colasanti che allenava le ragazze del Cittaducale da due anni.«Sara sicuramente una partita molto difficile dal punto di vista emotivo e anche sotto l’aspetto tecnico - dice il presidente della Pro Calcio Cittaducale Fabrizio Vasta - affrontiamo una delle squadre più forti del campionato, abbiamo avuto poco tempo per preparare la gara in quanto sono solo due settimane che abbiamo ripreso ad allenarci. Sappiamo di avere il fattore campo dalla nostra parte e soprattutto tanta voglia di mettere in atto tutto ciò che Stefano ci ha insegnato».