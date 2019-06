© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Con tutta probabilità il Cittaducale femminile si andrà a giocare le finale four dei playoff per la promozione in serie C. La formazione del presidente Vasta dopo la vittoria a tavolino (6-0) nel primo match contro il Delle Vittorie, la sconfitta per 3-2 (reti di Marroni e Brucchietti nel secondo match in casa del Tor Sapienza), ha chiuso il girone con una importantissima vittoria sempre in trasferta sul campo dell’Eventi Futsal. Le reatine si sono imposte per 1-0 grazie alla rete di Iabichella.Questa vittoria ha permesso alle gialloblù di accedere alle fasi finali dei playoff da migliori seconde (grazie alle differenza reti). La conferma arriverà solo dopo la decisione del comitato regionale che è attesa a stretto giro: dopo aver comunicato la riammissione del Delle Vittorie sarà decisiva la scelta se far ridisputare o meno il match tra le civitesi e la formazione romana dello scorso 26 maggio.