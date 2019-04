ALTRI RISULTATI

RIETI - Si chiude con un’altra vittoria la stagione regolare per la Pro Calcio Cittaducale. Le ragazze del presidente Vasta al Pala Rufina s’impongono al Pala Rufina per 7-2 contro il Trastevere. Vanno i rete Marroni e Ottaviani con una doppietta, Capasso, Iabichella e Brucchietti. Le gialloblù chiudono al secondo posto solitario accedendo ai playoff. Le reatine saranno inserite in uno dei quattro gironi da tre squadre, la vincente di ogni girone andrà a giocarsi la final four in campo neutro.«Partita molto intensa anche se entrambe le squadre erano qualificate per i playoff – racconta il presidente del Cittaducale Fabrizio Vasta - Durante il riscaldamento ho chiesto alle ragazze di dare dimostrazione dei 19 punti di distacco dal Trastevere e lo hanno fatto. Per i primi 10' del primo tempo siamo partiti a rilento ma poi solo Cittaducale. Grandi giocate, azioni corali e un grande possesso palla hanno fatto da padroni, le ragazze hanno dato l’anima dimostrando che in questo momento se la possono giocare con chiunque. Abbiamo fatto 45 punti su 54 a disposizione, in casa solo vittorie e un solo cartellino giallo in una stagione che per me in primis era finita a dicembre. Nessuno mai nella provincia di Rieti aveva fatto meglio di noi, stiamo scrivendo una storia importante del futsal femminile a Rieti. Abbiamo ripreso subito gli allenamenti anche se la prima fase dei playoff dovrebbe iniziare la prima settimana di maggio, dobbiamo stare insieme il più possibile per non perdere quella sinergia che c’è in campo, faremo un paio di amichevoli con una squadra di A e una neopromossa in A2 per alzare i ritmi, ringrazio ancora una volta le ragazze per crederci sempre».Viterbo – Fiumicino 2-2Atletico Tirrena – Ladispoli 6-0Luiss – Olimpus Parco Leonardo 2-2Real Fabrica – Real Fiumicino 3-1Atletico Tirrena 47Pro Calcio Cittaducale 45Fiumicino 1926 35Viterbo 34Trastevere, Luiss 24Real Fabrica 22Olimpus Parco Leonardo 15Ladispoli 10Real Fiumicino 0