RIETI - Sta per giungere al termine il campionato di Serie D femminile. Nella menultima giornata la Pro Calcio Cittaducale si assicura i playoff imponendosi 4-1 in trasferta contro il Fiumincino 1926. In rete per le gialloblù Fidanza con una doppietta, Capasso e Mari.«Partita molto difficile sotto il punto di vista di gioco ma sopratutto per il campo – dice il presidenta Fabrizio Vasta - Siamo partiti con il freno a mano tirato e abbiamo affrontato la prima parte di gara costringendo le avversarie a sprecare molte energie. Sono davvero soddisfatto di quanto fatto, sapevamo di avere davanti una bella squadra con diverse giocatrici di categoria superiore ma siamo stati davvero bravi a mantenere la giusta calma e fare male ne momenti giusti della gara. Il gruppo continua a fare la differenza, adesso testa alle ultime due gare casalinghe che si giocheranno la prossima settimana».Real Fiumincino – Atletico Tirrena 0-14Fiumincino 1926 – Pro Calcio Cittaducale 1-4Trastevere – Luiss 1-1Olimpus Parco Leonardo – Real Fabrica 1-0Ladispoli – Viterbo 2-2Atletico Tirrena 44Pro Calcio Cittaducale 39Fiumincino 1926 33Viterbo 32Luiss 23Real Fabrica 19Olimpus Parco Leonardo 13Ladispoli 10Real Fiumincino 0