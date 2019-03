RISULTATI

RIETI - Vola la Pro Calcio Cittaducale che nella terzultima giornata del campionato di Serie D batte il Ladispoli davanti ai propri tifosi. Un 6-2 firmato dalla tripletta di Capasso, la doppietta di Ottaviani e la rete di Gentile. Tre punti che permettono alle ragazze del presidente Fabrizio Vasta di consolidare la seconda posizione. In tal senso nel prossimo turno le reatine avranno l’occasione di chiudere i conti dato che saranno impegnate sul campo del Fiumicino terzo in classifica.«Siamo partiti subito all’attacco concedendo poco e niente alle avversarie - dice il presidente dell Pro Calcio Cittaducale Fabrizio Vasta - sapevamo di essere superiori ma comunque il Ladispoli ci ha provato fino alla fine. Ancora una volta la squadra ha girato bene e ha dato davvero tutto, rimaniamo a meno 2 dall’Atletico Tirrena consapevoli che dobbiamo lavorare ancora duro per offrontare al meglio questo finale di stagione».Pro Calcio Cittaducale – Ladispoli 6-2Real Fabrica – Luiss 1-2Atletico Tirrena – Olimpus Parco Leonardo 7-0Viterbo - Real Fiumicino 4-2Trastevere – Fiumicino 1926 rinviataAtletico Tirrena 41Pro Calcio Cittaducale 39Fiumicino 33Viterbo 31Trastevere, Luiss 22Real Fabrica 19Olimpus Parco Leonardo 10Ladispoli 9Real Fiumicino 0Prossimo turnoReal Fiumicino – Atletico TirrenaFiumicino 1926 – Pro Calcio CittaducaleTrastevere – LuissOlimpus Parco Leonardo – Real FabricaLadispoli - Viterbo