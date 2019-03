I COMMENTI

RIETI - Dopo la sosta sono tornate in campo le ragazze della Pro Calcio Cittaducale per la quartultima giornata del campionato di Serie D. Le gialloblù ripartono da dove avevano lasciato ovvero con una bella vittoria. Il team del presidente Vasta si è imposto per 7-0 sul campo del Real Fiumicino mantenendo la secondo posizione a cinque lunghezze dalla capolista Atletico Tirrena. Firmano il successo Marroni e Brucchietti con una doppietta, Fidanza, Iabichella e Ottaviani.«Partita mai in discussione – dice il presidente Fabrizio Vasta - partiamo subito forte con Brucchietti che sigla una doppietta nei primi 5 minunti. Il Fiumicino incomincia a prendere forma ma subito Fidanza e poi Capasso ci permettono di chiudere la prima frazione di gioco sul 4-0. Nella ripresa lo stesso copione, riuscendo a gestire la palla troviamo ancora il gol con Marroni, Iabichella e Ottaviani chiudendo la partita sul 7-0. Contento del lavoro fatto, della volontà e la forza che mettono ogni giorno queste meravigliose ragazze. Il duro lavoro inizia a dare i suoi frutti».Luiss –Atletico Tirrena 2-4Real Fiumicino – Pro Calcio Cittaducale 0-7Ladispoli – Fiumicino 2-3Real Fabrica – Trastevere 1-1Olimpus Parco Leonardo – Viterbo rinviataAtletico Tirrena 38Pro Calcio Cittaducale, Fiumicino 33Viterbo 28Trastevere 22Luiss, Real Fabrica 19Olimpus Parco Leonardo 10Ladispoli 9Real Fiumicino 0Trastevere – FiumicinoPro Calcio Cittaducale – LadispoliReal Fabrica – Luiss AtleticoTirrena – Olimpus Parco LeonardoViterbo – Real Fiumicino