RIETI - Non si ferma la Pro Calcio Cittaducale: la formazione del presidente Fabrizio Vasta espugna anche il campo della Luiss e si conferma al secondo posto in classifica a soli due punti dalla capolista Atletico Tirrena. Le gialloblù s’impongono con un netto 6-2. Firmano il successo Gentile, Iabichella, Marroni e Ottaviani. Al ritorno dalla trasferta romana le ragazze si sono fermate nell’area di servizio di Borgo Quizio dove perse la vita lo scorso 5 dicembre il loro allenatore Stefano Colasanti ricordandolo con un mazzo di fiori e una maglia.«Partita difficile contro una squadra ostica e ben messa in campo – racconta il presidente Fabrizio Vasta – le ragazze partono subito forte girando palla e creando sin dall’inizio molte occasioni per il vantaggio, che arriva a metà promo tempo. Da lì solo Cittaducale che chiude il primo tempo sul 3-1. Nella ripesa alzano i ritmi e il Cittaducale porta a casa una grande vittoria. Ottima prestazione da parte delle ragazze che hanno dato davvero tutto, abbiamo la rosa al completo e la squadra ruota continuamente. E’ stata una delle partite migliori della stagione e il risultato finale è la prova che la squadra può giocarsela fino alla fine».Luiss – Pro Calcio Cittaducale 2-6Olimpus Parco Leonardo – Fiumicino 1926 1-5Atletico Tirrena – Trastevere 2-1Real Fabrica – Viterbo 2-2Real Fiumicino – Ladispoli rinviataAtletico Tirrena 32Pro Calcio Cittaducale 30Fiumicino 27Viterbo 25Luiss 19Real Fabrica 18Trastevere 15Olimpus Parco Leonardo 10Ladispoli 6Real Fiumicino 0Trastevere – LadispoliViterbo – LuissPro Calcio Cittaducale – Olimpus Parco LeonardoAtletico Tirrena – Real FabricaFiumicino – Real Fiumicino