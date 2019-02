I COMMENTI

RIETI - Dopo la sosta è tornata i campo la Pro Calcio Cittaducale: nella terza giornata di ritorno le ragazze del presidente Fabrizio Vasta si sono imposte per 3-0 contro il Real Fabrica. Al Palamalfatti la formazione gialloblù non lascia scampo alle ospiti confermandosi al secondo posto in classifica. Firmano il successo Capasso, Iabichella e Ottaviani.«Partita molto intensa e molto fisica - dice il presidente Fabrizio Vasta - sin dal primo minuto iniziamo a macinare gioco e creare diverse occasioni da gol che purtroppo non vengono concretizzate per la troppa imprecisione sotto porta. Riesce a sbloccarla Capasso con una grande azione sugli sviluppi di calcio d’angolo. Nel secondo tempo solo Cittaducale che si porta subito sul 2-0 con un gran gol di Iabichella, subito dopo è Ottaviani a firmare gol dello 3-0. Nel primo tempo siamo stati un po’ sottotono, nella ripresa invece siamo entrati con la voglia di far risultato. Stiamo lavorando bene ma ancora non finalizziamo le tante occasioni che vengono create, giochiamo un buon futsal ma dobbiamo essere un po’ più concreti, adesso ci aspetta una gara di livello contro la Luiss e poi ancora una settimana di sosta».Viterbo – Atletico Tirrena 0-1Fiumicino 1926 – Luiss 2-1Ladispoli – Olimpus Parco Leonardo 4-1Trastevere – Real Fiumicino rinviataAtletico Tirrena 29Pro Calcio Cittaducale 27Viterbo, Fiumicino 24Luiss 19Real Fabrica 17Trastevere 15Olimpus Parco Leonardo 10Ladispoli 6Real FiumicinoLuiss - Pro Calcio CittaducaleOlimpus Parco Leonardo - Fiumicino 1926Real Fiumicino - LadispoliAtletico Tirrena -TrastevereReal Fabrica - Viterbo