RIETI - Torna alla vittoria Cittaducale Calcio a 5 nel recupero della quinta giornata d’andata in casa dell’Olimpus Parco Leonardo. Le gialloblù si sono imposte con un netto 3-0, il risultato poteva essere più ampio viste le occasioni create. In rete per le reatine Marroni Capasso e Gentile. Con questa vittoria le ragazze del presidente Vasta avvicinano la vetta, distante due lunghezze.«Ennesima partita dominata – dice il presidente luciditàFabrizio Vasta - ci manca troppa lucidità sotto porta. Facciamo gol strepitosi ma allo stesso tempo errori madornali sotto porta. Siamo a un punto importante della stagione con molte pause di mezzo che non aiutano, dobbiamo cercare di rimanere sul pezzo, è un bel campionato molto equilibrato e sarà bagarre fino all’ultima giornata».Atletico Tirrena 26Viterbo, Cittaducale 24Fiumincino 1926 21Luiss 19Real Fabrica 17Trastevere 15Olimpus Parco Leonardo 10Ladispoli 3Real Fiumicino 0(16 febbraio)Viterbo – Atletico TirrenaFiumicino 1926 – LuissLadispoli – Olimpus Parco LeonardoCittaducale – Real FabricaTrastevere – Real Fiumicino