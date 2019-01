I COMMENTI

RIETI - Prima sconfitta del 2019 per la Pro Calcio Cittaducale ko sul campo della capolista Atletico Tirrena che s’impone di misura per 4-3. Dopo il 2-2 del primo tempo nella ripresa la spuntano le padroni di casa, per le reatine a segno Marroni con una doppietta e Gentile.«Partita ben giocata da parte nostra – racconta il presidente del Cittaducale Fabrizio Vasta - dopo un avvio un po’ sotto tono riusciamo a portarci in vantaggio per 2-1 ma un errore del portiere riporta tutto alla pari. Nel secondo tempo stesso copione, le squadre giocano a ritmi alti senza sosta, chiudendo il risultato sul 4-3. Purtroppo ancora una volta paghiamo il viaggio e il freddo, farsi 170 km dopo una giornata di lavoro non è assolutamente facile, il campionato e ancora molto lungo e c’è tutto l'entusiasmo per fare bene ed essere protagonisti. Adesso ci aspetta il recupero a Fiumicino contro il Parco Leonardo gara fondamentale per riagganciare la vetta. Ne approfitto per fare i complimenti a tutto il Real Rieti con la speranza di alzarlo anche noi un trofeo».Luiss- Ladispoli 3-2Olimpus Parco Leonardo – Real Fiumincino 5-0Real Fabrica – Fiumicino rinviataViterbo – Trastevere rinviataAtletico Tirrena 26Viterbo, Pro Calcio Cittaducale 21Luiss 19Fiumincino 1926 18Real Fabrica 17Trastevere 15Olimpus Parco Leonardo 10Ladispoli 3Real Fiumicino 0Viterbo – Atletico TirrenaFiumicino 1926 – LuissLadispoli – Olimpus Parco LeonardoPro Calcio Cittaducale – Real FabricaTrastevere – Real Fiumicino