RIETI - Si avvicina la vetta per la Pro Calcio Cittaducale che nel big match della prima di ritorno si sbarazza del Viterbo e aggancia il secondo posto in classifica a soli 2 punti di distanza dalla capolista Atletico Tirrena avversario nel prossimo turno. Le gialloblù s’impongono per 4-3. Dopo essersi portate sul 4-1 le reatine riescono a tenere e a portare a casa tre punti importantissimi. Protagonista di giornata Ottaviani con una tripletta e Fidanza.«Partita molto difficile contro un avversario ostico e ben messo in campo – racconta il presidente del Cittaducale Fabrizio Vasta - siamo partiti bene ma troppo superficiali sotto porta, a metà primo tempo siamo andati sotto ma solo dopo pochi minuti abbiamo ristabilito la parità. Secondo tempo più intenso, ci siamo portati sul 4-1 solo allo scadere con il portiere di movimento le avversarie di sono portate sul 4-3. Complimenti alle ragazze che ancora una volta hanno dimostrato di avere tutte le carte in regola per giocarsela fino alla fine, abbiamo sbagliato l’approccio ma ci siamo adeguati subito. Davvero una grande prova di squadra, adesso testa alla prossima gara contro il Tirrena».Fiumincino – Atletico Tirrena 2-2Real Fiumicino – Luiss 2-12Trastevere – Olimpus Parco Leonardo 3-0Ladispoli – Real Fabrica 0-1Atletico Tirrena 23Pro Calcio Cittaducale, Viterbo 21Fiumicino 19Real Fabrica 17Luiss 16Trastevere 15Olimpus Parco Leonardo 7Ladispoli 3Real Fiumicino 0Prossimo turnoAtletico Tirrena – Pro Calcio CittaducaleReal Fabrica – Fiumicino 1926Luiss – LadispoliOlimpus Parco Leonardo – Real FiumicinoViterbo - Trastevere