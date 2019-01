I COMMENTI

ALTRI RISULTATI, IX GIORNATA

CLASSIFICA

Ultimo aggiornamento: 12:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Nel campionato di serie D Femminile vince ancora Cittaducale che affrontava il Trastevere nell'ultima giornata di andata. Le gialloblù si sono imposte in trasferta con un netto 6-3 (a segno Capasso e Iabichella con una doppietta, Micangeli e Fidanza) che gli ha permesso di confermarsi al terzo posto in classifica a soli 4 punti dalla vetta occupata dall'Atletico Tirrena. Il prossimo match sarà decisivo perchè al PalaRufina arriva la seconda forza del campionato Viterbo che precede la formazione del presidente Fabrizio Vasta di 3 lunghezze (domenica alle 15.30).«Partita difficile data la temperatura che era di un grado sotto allo 0 – racconta il presidente Fabrizo Vasta - le ragazze hanno giocato molto bene, a tratti ci siamo un po’ addormentati ma il risultato non è stato mai in discussione. Piano piano stiamo ritrovando la continuità, faccio i complimenti alle ragazze e a tutto lo staff per l'impegno e la forza di volontà che stanno mettendo giorno dopo giorno. Adesso ci aspetta una gara fondamentale contro la Viterbese che è un'ottima squadra in casa».Fiumicino 1926 – Viterbo 1-5Ladispoli – Atletico Tirrena 0-3Olimpus Parco Leonardo – Luiss 0-2Real Fiumicino – Real Fabrica 2-13Atletico Tirrena 22Viterbo 21Pro Calcio Cittaducale 18Fiumicino 1926 17Real Fabrica 14Luiss 13Trastevere 12Olimpus Parco Leonardo 7Ladispoli 3Real Fiumicino 0