di Mattia Esposito

RIETI - Si apre con un pareggio il cammino della Pro Calcio Cittaducale nella Coppa Provincia di Roma del campionato di serie D femminile di futsal. Le ragazze allenate da Colasanti aprono il mini girone con un pareggio esterno per 1-1 contro il Delle Vittorie. Dopo un brutto avvio di gara e lo svantaggio, le reatine iniziano a macinare gioco, trovando il pareggio nella ripresa grazie ad un calcio di rigore di Cavallari, e nel forcing finale non riescono a strappare il successo, complice anche un po' di sfortuna. Ora il prossimo 25 maggio sarà sfida all’Atletico San Lorenzo, che nel frattempo sfiderà il Delle Vittorie.



RISULTATO, MARCATORI E COMMENTO



Delle Vittorie – Pro Calcio Cittaducale 1-1

Cavallari (P)

Fabrizio Vasta (presidente Pro Calcio Cittaducale): «Abbiamo pagato subito un avvio di gara difficile, nel quale le nostre avversarie ci hanno schiacciato nella nostra metà campo andando in vantaggio 1-0. Poi da li abbiamo iniziato a macinare gioco, trovando nella ripresa il meritato pareggio con un calcio di rigore trasformato da Cavallari. Abbiamo continuato ad insistere ma i legni ci hanno negato il gol vittoria. Complimenti alle ragazze per la splendida partita contro una squadra forte, ora testa alla sfida contro l’Atletico San Lorenzo».



CLASSIFICA GIRONE



Delle Vittorie e Pro Calcio Cittaducale 1

Atletico San Lorenzo 0



PROSSIMO TURNO



Atletico San Lorenzo – Delle Vittorie



Pro Calcio Cittaducale – Atletico San Lorenzo (25 maggio 2018)

Gioved├Č 17 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:16



© RIPRODUZIONE RISERVATA