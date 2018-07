di Mattia Esposito

RIETI - La notizia correva già in maniera ufficiosa da qualche settimana, ora, purtroppo, è ufficiale. L'Ardita non parteciperà al prossimo campionato di C2 di futsal. Matteo Puglielli,oramai ex direttore generale, lo ha comunicato attraverso una nota apparsa sul suo profilo facebook, nella quale ha anche ringraziato tutti coloro che ne hanno fatto parte. Quello dell'Ardita è stato un percorso partito nell'amatoriale e arrivato fino in C2, campionato al quale la squadra ha partecipato anche la scorsa stagione.



Questo invece il comunicato diffuso dall'Ardita: «L’Ardita Rieti calcio a 5 comunica ufficialmente di non aver effettuato iscrizione per il prossimo campionato di calcio a 5 serie C2. La Polisportiva Ardita Rieti ha infatti deciso, dopo tre anni di partecipazione ai campionati organizzati dalla lega nazionale dilettanti, dopo una vittoria alla sua prima stagione nel campionato di serie d calcio a 5 con seguente promozione diretta in serie C2 e due stagioni da protagonista (culminate con un settimo ed un sesto posto) nel campionato regionale, di terminare la sua esperienza all’interno della Lnd. Un ringraziamento speciale va a tutti coloro i quali hanno fatto un pezzo di strada "Ardita”, da chi l’ha pensata e realizzata questa “storia”, ai dirigenti, ai tecnici, ai giocatori ed ai sostenitori. Siamo certi di aver lasciato il segno. Alla prossima sfida, sempre con il cuore Ardita!».

