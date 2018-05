RIETI - L'Aldo Moro di Passo Corese campione regionale di calcio a 5 femminile. Grande prestazione delle allieve dell'Istituto Superiore "Aldo Moro" di Passo Corese nelle finali Regionali studentesche di calcio a 5 che si sono svolte oggi a Roma, presso l'impianto S.Gaetano. Le grintosissime alunne accompagnate dai professori Paolo Terenzi e Paolo Simonetti hanno battuto le squadre dell'IIS San Benedetto di Latina e del Liceo Scientifico F. D'Assisi di Roma, conquistando un prezioso Titolo Regionale. Anche le Cadette dell'I.C. di Leonessa sono salite sul podio, classificandosi al terzo posto dietro le rappresentative di Roma e Latina. Onore alle donne quindi, in questa bella giornata di sport dedicata al Calcio a 5, in cui anche le squadre maschili reatine dell'I.C. Fara Sabina e dell'IIS Savoia non hanno sfigurato, ma non sono riuscite ad accedere alla Finale.



Aldo Moro : Ambra Sechi, Kasandra Daullja, Noemi Feliciani, Sara Bartolini, Anastasia Di Marco, Diana Cretu, Elisa Pompei, Ilaria Dionisi, Irene De Santis, Valeria Fisiani, Desiree D'Agostino. Allenatore Paolo Terenzi

Venerd├Č 18 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:19



