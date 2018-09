di Giacomo Cavoli

RIETI - Cadono nuovamente calcinacci da uno degli edifici di via Gerani, a Rieti. Ad intervenire, questa sera, sono stati i vigili del fuoco, dopo la segnalazione ricevuta da parte dei partecipanti di una piccola processione che, nel fare la strada a ritroso, hanno ripercorso via dei Gerani, transitando proprio nel momento della caduta dei calcinacci.



Al momento di sostare sotto l'edificio - dove si era già verificato un analogo episodio in precedenza - uno dei partecipanti alla processione è stato così colpito dal lieve crollo dei calcinacci, senza pero' riportare lesioni.



Ricevuta la chiamata, il personale dei vigili del fuoco è intervenuto sul posto, transennando l'area colpita, corrispondente al parcheggio riservato alle automobili lungo la strada e trasmettendo al comune una nota per informare dell'accaduto, considerato già il precedente che riguarda il medesimo edificio.

