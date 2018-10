© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Qualche attimo di spavento per uno scontro di gioco ad una decina di minuti dal termine dalla partita tra Atletico Cantalice e Piazza Tevere: la gara era valida per la seconda giornata di andata del campionato di Seconda categoria.Un giocatore degli ospiti Diego Fantacci, intorno al 35’ del secondo tempo infatti, è rimasto a terra dopo un violento scontro di gioco nella tre quarti area del Cantalice, nel corso dell’azione infatti ha rimediato una brutta botta su un fianco ed è rimasto a terra. Il difensore reatino è rimasto sempre cosciente ma vista l’entità del colpo ricevuto si è preferito richiedere l’intervento dell’ambulanza che ha condotto il giocatore al De Lellis per gli accertamenti del caso.La gara quindi è stata sospesa per circa trenta minuti in attesa appunto dell’intervento dei medici per poi riprendere e terminare con il risultato finale di 1-1.