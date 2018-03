RIETI - Orari straordinari per le festività pasquali. La mostra su Antonino Calcagnadoro e Giuseppe Ferrari, promossa dalla Fondazione Varrone a Palazzo Potenziani, sarà aperta durante le festività. Da oggi al giorno di Pasquetta, le sale espositive di Palazzo Potenziani, in via dei Crispolti 24, saranno a disposizione dei reatini e dei turisti appassionati d’arte otto-novecentesca. Questi gli orari di oggi e nei prossimi giorni: oggi dalle 16 alle 19, domani dalle 16 alle 19, domenica 1° aprile ancora dalle 16 alle 19. Lunedì 2 aprile, apertura dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. L’ingresso libero. «Questo progetto culturale della Fondazione, iniziato lo scorso 15 dicembre - spiega l’avvocato Mariella Cari, presidente della Fondazione Varrone - ha assicurato alla città un cospicuo numero di opere del Calcagnadoro (nella foto, una delle opere esposte) e Ferrari, maestri d’arte della provincia reatina".

Giovedì 29 Marzo 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:50



