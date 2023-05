Cai: primo corso intersezionale di escursionismo delle sezioni di Rieti, Amatrice, Antrodoco e Leonessa

RIETI - Il Primo Corso Intersezionale di Escursionismo delle sezioni del Club Alpino Italiano di Rieti, Amatrice Antrodoco, e Leonessa - strutturato in 12 ore di lezioni teoriche e 5 uscite in ambiente - si è concluso domenica scorsa con una due giorni nell’accogliente rifugio Angelo Sebastiani posto a 1820 metri di quota sul Terminillo.

Vi hanno partecipato 26 allievi provenienti dalle sezioni sopra citate, da Viterbo, da Roma e da San Benedetto del Tronto i quali hanno dimostrato grande interesse ed entusiasmo per le materie previste dai Piani Didattici del Cai Nazionale, la cui conoscenza è utile, se non indispensabile, per una frequentazione consapevole e in sicurezza della montagna.

Sono state tenute, infatti, da docenti titolati (Ae e Ane) del Cai, da professionisti del settore quali medici e professori, dal Direttore del corso Ae Giuseppe Tuccillo e dal segretario Ae Moris Baldi, vicepresidente della sezione Cai di Antrodoco, interessanti lezioni su come vestirsi, alimentarsi, allenarsi, gestire il rischio, orientamento, cartografia, meteo, flora e fauna, rispetto dell’ambiente e primo soccorso.

Tutto quanto spiegato in aula è stato poi messo in atto e verificato nelle uscite in ambientali.

In particolare l’ultima uscita è stata programmata la sera precedente in rifugio proprio dagli allievi i quali con carta topografica, bussola e goniometro hanno creato un tracciato di rotta con punti di riferimento noti, hanno determinato le quote e calcolo del dislivello, il tempo necessario e la distanza da percorrere, dopo aver attentamente letto e valutato le condizioni meteo della giornata.

Un sentito ringraziamento è stato espresso alle sezioni che hanno dato la massima disponibilità per la perfetta organizzazione e riuscita di questo innovativo Corso Intersezionale.

A tutti i corsisti è stato rilasciato un attestato di partecipazione.