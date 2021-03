Si parlerà anche del Reatino nell'intevista del Cai all'ideatore dei cammini Simone Frignani

RIETI - Si parlerà anche del Cammino di San Benedetto, che attraversa anche la provincia di Rieti, entrando da Leonessa, attraversando la Valle Santa passando per Rieti e uscendo da Orvinio verso Roma, nell’intervista che il Cai di Miliano ha organizzato in diretta per domani, 9 marzo, alle 21, attraverso la piattaforma Zoom.

L’Inventore dei Cammini, come ormai viene definito Simone Frignani racconterà della sua passione diventata ormai un mestiere che lo ha portato a percorrere in lungo e in largo l’Europa incontrando persone di tutto il mondo.

Per richiedere informazioni sull’evento e per partecipare è possibile contattare il numero 0286463516 o scrivere a commissione culturale@caimilano.eu. Ai primi cento interessati (numero massimo di utenti che potranno prendere parte all’incontro), verrà inviato il link di accesso.

«In questo incontro - dice Frignani - parlerò di come è nato il Cammino di San Benedetto, dall'idea alla realizzazione e promozione del percorso, alle ricadute favorevoli per il territorio. Analogamente, traggero' lo sviluppo di Italia Coast to Coast e la mia esperienza come autore di guide di Cammino, comprendendo anche la Via Romea Germanica e la Via degli Dei».

