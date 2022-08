Cai Antrodoco, arriva “L’ALTrA Dimensione”, due giorni di eventi con grande protagonista “E9 Street Boulder”

RIETI - Arriva con il Cai di Antrodoco “L’ALTrA Dimensione” l’evento per festeggiare i 25 anni dalla nascita della Sezione e regalare alla vallata due giornate - sabato e domenica 17 e 18 settembre - di attività verticali e non solo, a promozione del territorio e nel segno della natura e del benessere, da vivere direttamente nel cuore del paese.

Grande protagonista l’evento “E9 Street Boulder”, rivolto a ragazzi e adulti, pronti a cimentarsi in una gara di arrampicata a corpo libero sulle pareti già individuate tra palazzi, archi e muri di Antrodoco. Un’iniziativa, attrezzata e supportata da tecnici esperti, sulla falsariga di un evento competitivo, ma non della stessa difficoltà, proprio per permettere a tutti di partecipare e divertirsi.

Il programma

Nel dettaglio, alle 10 di sabato 17 settembre, il taglio del nastro con la presentazione dell’evento, di cui è main sponsor E9; l’apertura delle iscrizioni, degli stand e della mostra fotografica curata da Paolo Plini, Pasquale Chiuppi, Pietro Ceschel e Alberto Lucarelli. Alle 10:30, la gara amatoriale di orientamento; l’inizio dei giochi di propriocezione, per adulti e ragazzi, e l’apertura della torre di arrampicata. Alle 11, l’inizio dell’evento promozionale a premi “E9 Street Boulder”; alle 11:30, l’avvio delle esperienze motorie di base: arrampicata per adulti e ragazzi e, alle 12, il punto con i fondamentali di orientamento: attività e gioco per adulti e ragazzi. Aprirà alle 13:00 l’area food, mentre le attività riprenderanno alle 15:00. In serata, dalle 20:00, stand area food aperti, premiazioni e riffa alle 21:00 e alle 21:30 musica con Claudio Spagnoli High Heel DJ set. Domenica 18 settembre, si comincia alle 9 con la meditazione, esperienza di Om Chanting, mentre dalle 10 saranno di nuovo aperti gli stand e la mostra fotografica. Previsti, dalle 10:30, i giochi di propriocezione per adulti e ragazzi e l’apertura della torre di arrampicata. Alle 11:30, inizieranno le esperienze motorie di base: arrampicata per adulti e ragazzi. La pausa per il pranzo vedrà riaprire, dalle 13, gli stand nell’area food, mentre le attività riprenderanno alle 15. Alle 17, l’incontro con l’alpinista Domenico Perri e i suoi racconti di montagna “Da 0 a 7.000”. Alle 18, nuovo appuntamento con la meditazione, esperienza di Om Chanting. Alle 18:30, l’incontro speciale con la campionessa olimpica Paola Protopata e gli Alpini di Antrodoco. Previsto per le 18:45 l’evento di chiusura con la consegna delle onorificenze del CAI.

Le attività si terranno tutti all’aperto, lungo le vie del paese e con Info Point presso il Chiostro di Santa Chiara. Per saperne di più e prenotare: eventi@caiantrodoco.it - 328.3236544 - www.caiantrodoco.it.

"L'ALTrA Dimensione" è un evento reso possibile grazie alla collaborazione di: Scuola Sci Alpinismo “Rosa dei Venti”, A.S.D. Skimuniti, CCR Roma, Comune di Antrodoco, Pro Loco di Antrodoco, Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, Om Reiki Connection, oltre al sostegno di svariati sponsor, tecnici e non, locali e nazionali.