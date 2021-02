Il Cai di Antrodoco per i 200 anni della prima battaglia del Risorgimento italiano

RIETI - In occasione del Bicentenario della Prima Battaglia del Risorgimento Italiano che ricorre il prossimo 7 marzo, il Cai Sezione di Antrodoco ha messo a punto un calendario di appuntamenti commemorativi che coniugano la cultura della montagna alle celebrazioni in onore della storia.

In agenda, dunque, escursioni e webinar tematici che ripercorrono i luoghi della Prima Battaglia tra le Gole del Velino e le zone montane limitrofe. Quattro gli eventi proposti dalle Commissioni della sezione locale, Escursionismo e Cultura: si parte venerdì 26 febbraio alle 21 con il webinar “Prima Battaglia del Risorgimento: premesse, protagonisti e fatti” con l’intervento dell’archivista storico, Salvatore Luciano Bonventre che tornerà online anche nel secondo webinar, venerdì 5 marzo sempre alle 21 e dedicato a “Contesto nazionale e locale. La Memoria” (Link su fb Cai di Antrodoco e Janus).

Sabato 6 marzo, invece, l’escursione Intersezionale Salaria 150 con il Cai di L’Aquila che guiderà lungo l’Anello di Lucoli, mentre il giorno seguente domenica 7 marzo, torna il treno trekking nelle Gole di Antrodoco, Intersezionale Salaria 150. Nel rispetto delle restrizioni per il contenimento del Covid e del blocco agli spostamenti tra regioni, il Cai Sezione di Antrodoco e il Cai di L’Aquila stanno condividendo il programma degli eventi in forma internazionale pur non potendo vivere concretamente insieme le due escursioni. Saranno gli incontri online a far incontrare virtualmente l’intera vallata in occasione del Bicentenario.

Per tutte le informazioni sulle escursioni contattare: Ae Eligio Boccacci - 331.7757444 (Sez. Cai di Antrodoco) e Felice Flati - 348.2663702 (Sez. Cai di L’Aquila).

«Approfittiamo del lancio del calendario per il Bicentenario -dichiara Giovanni Coletti, presidente della Sezione Cai di Antrodoco- per annunciare anche la ripresa delle attività escursionistiche. Come deciso dal Consiglio direttivo si riprende sabato 27 febbraio con la Ciaspolata serale al Terminillo insieme alla Sezione Cai di Rieti. Le uscite si svolgeranno, ovviamente, nel pieno rispetto delle norme anti-Covid che verranno di volta in volta descritte nelle relative locandine e applicate dai direttori di escursione. Dunque, vi aspettiamo - conclude Coletti - in sicurezza, ma di nuovo pronti a guidarvi tra le nostre montagne per darvi modo di goderne al meglio».

