“Tutti i colori della Laga”: i webinar del Cai di Amatrice per scoprire e valorizzare l’ambiente montano

RIETI - Sono quasi ai nastri di partenza i webinar curati dalla Sezione Cai di Amatrice nell’ambito del progetto “Tutti i Colori della Laga” che mira a scoprire e valorizzare il magnifico territorio dei Monti della Laga. Dal 4 febbraio al 3 giugno 2021, infatti, si svolgeranno online incontri con esperti di montagna, naturalisti, medici per una maggiore consapevolezza e conoscenza dell’ambiente montano e nello specifico quello dei Monti della Laga. Saranno 19 i relatori che si alterneranno nelle varie serate parlando di pericolo e rischio in montagna, neve e valanghe, medicina di montagna, tutela ambiente montano, educazione ambientale per i giovani e tante altre tematiche che riguardano la montagna.

I vari incontri saranno aperti a tutti previa prenotazione inviando una mail a eventi@caiamatrice.it specificando oltre a nome e cognome anche altre informazioni contenute nella locandina che troverete sia sul sito web sezionale www.caiamatrice.it sia sulla pagina facebook Cai sezione di Amatrice.

