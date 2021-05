Passi di Salute: la nuova iniziativa del Cai Amatrice per scoprire il territorio camminando con passo lento nella natura

RIETI - Inizierà il 9 giugno la nuova attività del Cai Amatrice “Passi di Salute” che vedrà il Gruppo Seniores sezionale impegnato, nei mercoledì pomeriggio, in facili escursioni per scoprire, camminando a passo lento, i tesori del territorio amatriciano ricco di storia, cultura e natura. Attività offerta soprattutto agli abitanti di Amatrice che in questo modo potranno riappropriarsi della propria terra. Si andrà alla scoperta di sentieri ricchi sia dal punto di vista naturalistico che storico, dove la storia della natura è intimamente legata a quella dell’uomo che ha lasciato segni, seppur sbiaditi dal tempo, ancora facilmente riconoscibili e degni di essere ricordati dall’uomo moderno.

A causa dell’emergenza sanitaria l’esordio di questa attività è stato posticipato ma finalmente mercoledì 9 giugno si potrà partire per la prima escursione che si svolgerà lungo il sentiero che da Colle D’Arquata giunge fino a Poggio D’Api. Durante questo cammino si vedranno delle “piazze” dove ancora oggi si produce il carbone con i metodi artigianali e tradizionali. A fine giugno altro itinerario splendido: si giungerà all’altipiano di Cardito che ci sorprenderà con il giallo intenso della spettacolare fioritura delle ginestre.

Inoltre ci sarà la possibilità di scoprire, abbracciare e riposare sotto la chioma dei grandi alberi monumentali di Amatrice come il Cerro dell’Amore a Collegentilesco e il Cerro di Galloro a Sant’Angelo. I muretti a secco, patrimonio Unesco, saranno i protagonisti di un’altra facile escursione e sarà anche l’occasione per scoprire tratti del Sentiero Italia del Cai e antiche chiese come quella dell’Icona Passatora o l’Eremo della Croce. A dicembre sarà interessante percorrere il sentiero che da Capricchia porta alla chiesa del Sacro Cuore: lungo questo percorso potranno essere raccolte, le gustosissime bacche di rosa canina. Insomma ce n’è per tutti, non solo per i seniores, ma sono benvenuti anche i giovani e tutti coloro che percorrendo questi sentieri potranno vivere ore in natura, in compagnia, in un ambiente ancora meraviglioso e ricco di soprese per la salute di corpo e anima.

Per rimanere aggiornati si può consultare il sito ufficiale caiamatrice.it o la pagina facebook sezionale Cai sezione di Amatrice.

