Il Cai di Amatrice festeggia gli alberi con un convegno e l'assegnazione del premio di laurea Andrea Tomei

RIETI – È una festa che proviene da molto lontano quella dell’albero addirittura risalente ad epoca romana, dove i boschi erano considerati sacri e consacrati alle divinità. In Italia la prima festa dell’albero fu celebrata nel 1898 ad opera del Ministro della pubblica Istruzione dell’epoca ed in seguito (dal 1951) fu istituzionalizzata e si stabilì che la Festa degli alberi venisse celebrata il 21 novembre di ogni anno. Partendo da queste storiche iniziative, la Sezione di Amatrice del CAI ha voluto celebrare la Festa degli Alberi con un convegno dedicato ai boschi e agli alberi monumentali del territorio di Amatrice. La giornata è stata scelta anche per assegnare il IV premio di laurea in ricordo di Andrea Tomei, giovane laureato nell’Ateneo viterbese, purtroppo deceduto nel sisma del 2016. Verranno premiate 3 tesi di laurea degli studenti dell’Università della Tuscia - Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali.

Il convegno di Amatrice, al quale prenderanno parte studiosi, professori universitari e cultori della materia, si svolgerà proprio il 21 novembre 2021 alle ore 10.00 presso l’Auditorium della Laga messo gentilmente a disposizione dalla Croce Rossa Italiana. L’incontro sarà aperto dai saluti istituzionali, seguiranno gli interventi di Paolo Plini naturalista e socio CAI Amatrice, Giancarlo Tondi Società Botanica Italiana socio CAI Amatrice, Angela Lo Monaco Prof.ssa dell’Università Degli Studi della Tuscia – Dipartimento Dafne e Catia Clementi biologa e socia del CAI Amatrice. L’appuntamento amatriciano, che ha ricevuto il patrocinio del Comune di Amatrice, Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, Società Botanica Italiana, Associazione Preta Vive ed il contributo di Montura, sarà un appuntamento anche per parlare dei molti alberi monumentali e secolari presenti ad Amatrice e già inseriti nell’elenco degli alberi monumentali d’Italia e di nuovi esemplari da inserire.

A seguire la consegna del IV premio di Laurea Magistrale Andrea Tomei, premio che vede coinvolti il CAI Amatrice, L’Università della Tuscia – Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali, la Commissione Regionale T.A.M. (Tutela Ambiente Montano) del CAI e il Gruppo regionale Lazio del CAI, che quest’anno presenta due novità: la premiazione verrà fatta ad Amatrice ed i premi saranno 3 e verranno assegnati alle migliori 3 tesi di Laurea Magistrale sul tema Conservazione e Restauro dell’ambiente forestale e difesa del suolo discusse nell’anno 2020. I premiati sono la dottoressa Ilaria Collepardi con la tesi “Caratterizzazione quali-quantitativa della necromassa legnosa in faggeta: il caso de La Rioja (Es)”, il dottor Lorenzo Salvati con la tesi “Alberi monumentali nel territorio dei Castelli Romani: processo di individuazione e stima dell’età” e la dottoressa Valentina Buccella con la tesi “Precision Forest Harvesting: pianificazione delle operazioni di esbosco e validazione dei modelli GIS”. Il premio Tomei, finanziato dal CAI, ci offre ancora una volta l’occasione per ricordare Andrea che nella sua breve vita ha lasciato un’impronta indelebile nel cuore di quanti hanno avuto la fortuna di incontrarlo sul loro cammino.