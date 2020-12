Rieti, donna cade da un tetto per recuperare il suo cane

RIETI - Paura a Greccio nella scorsa giornata per una donna caduta dal tetto di una rimessa nel tentativo di recuperare il proprio cane. La donna ha riportato diverse fratture e un trauma cranico ed è stata soccorsa in gravi condizioni ma, fortunatamente, se l'è cavata rassicurando poi via social amici e conoscenti a 24 ore dall'incidente.

Secondo quando appreso la 50enne D.M. stava cercando di raggiungere il proprio cane finito sul tetto di una baracca dismessa in via dei Sabini in località Limiti di Greccio. Improvvisamente la copertura del manufatto ha ceduto sotto il suo peso ed è rovinosamente caduta negli spazi sottostanti. Una caduta piuttosto violenta che le ha causato alcune fratture ossee nella regione lombo-sacrale e quella di una costola, nonchè un trauma cranico. La 50enne tuttavia è riuscita telefonicamente ad avvisare il coniuge che poi ha allertato i soccorsi. Sul posto il personale medico-sanitario del 118 e vigili del fuoco. Ore di apprensione fino a post che hanno rassicurato tutti sulle sue condizioni.



