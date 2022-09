RIETI - Un uomo è caduto da un tetto di un'abitazione che si trova in una zona tra Contigliano e Greccio ed è stato soccorso da personale dell'Ares 118 e trasportato in eliambulanza al Gemelli di Roma.

L'uomo è grave ma non in pericolo di vita. Ha, in particolare, fratture agli arti e forti contusioni. Sul luogo dell'incidnete anche i carabinieri di Labro. Non è stato ancora accertata l'identità dell'uomo, né cosa stesse facendo sul tetto dell'abitazione.