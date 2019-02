ALTRE GARE, VI DI RITORNO

CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Tutto pronto per la sesta giornata di ritorno nel campionato si C2. Scende in campo solo il Monte San Giovanni che sarà ospite del Bracelli, la formazione di Danilo Valloni è reduce dall’eliminazione in Coppa lazio contro il Laurentino Fonte Ostiense (sconfitta 5-2, all'andata era finita 1-1). Ancora un rinvio, invece, per il Cures che sarebbe stato impegnato sul campo del Real Roma Sud (il recupero è fissato per il 10 marzo).Dopo due sconfitte di fila vuole tornare a fare punti il Monte San Giovanni che se la vedrà in trasferta contro il Bracelli (ore 15, Pierangeli di Roma 2). Per i reatini sarà una sfida fondamentale in chiave salvezza per non venire risucchiati dal vortice delle formazioni in zona playout. «Domani in trasferta contro il Bracelli ci sarà in palio una buona fetta della salvezza anticipata – sottolinea il tecnico del Monte San Giovanni Danilo Valloni - Archiviato martedì sera il ritorno di Coppa contro la forte Laurentino, non avendo tra l'altro affatto sfigurato, sabato contro i ragazzi romani bisognerà dare ancora continuità alle nostre ultime prestazioni evitando però di fare quei piccoli errori che ci sono costati cari in fatto di punti persi».Lositana – GapAtletico Tormarancia – NazarethVicolo – Atletico 2000Virtus Palombara – L’AironePgs Santa Gemma – Atletico CiampinoReal Roma Sud – Cures (rinviata al 10 marzo)Atletico Ciampino 41Atletico 2000 39Virtus Palombara 36Atletico Tormarancia 34Nazareth 33Lositana 27PGS Santa Gemma 26L’Airone, Monte San Giovanni 24Gap 23Bracelli 20Cures 17Real Roma Sud 5Vicolo 4