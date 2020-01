Ultimo aggiornamento: 09:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Non ce l’ha fatta il 64enne Angelo Piacente, il cacciatore ferito all’addome domenica scorsa, 29 dicembre, in una tragica giornata di caccia al cinghiale nei boschi in località Vatillo di Borgovelino (Rieti). L’uomo è deceduto poco dopo le 5 di oggi, 3 genaio, nel reparto Rianimazione-Terapia intensiva dell’ospedale San Camillo De Lellis di Rieti a seguito delle complicanze riportate e della gravità del quadro clinico che si era andato a profilare nonostante i tre interventi chirurgici subiti. I parametri vitali e i valori pressori non si erano mai det tutto ristabiliti a cause delle continue microemorragie dovute alla lesione di penetrazione nonostante questa non avesse compromesso organi vitali. Grande dolore e sconcerto nella comunità di Borgovelino e Antrodoco soprattutto dopo il barlume di speranza che si era riacceso dopo il secondo trattamento chirurgico.Contestualmente va ora inevitabilmente ad aggravarsi la posizione del 45enne da cui è accidentalmente partito il colpo. Gia indagato per lesioni colpose gravi si andrà a configurare l'ipotesi di reato di omicidio colposo.