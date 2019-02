© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Controlli sulla tutela della fauna selvatica: i Carabinieri della Specialità Forestale di Poggio Mirteto sequestrano sette fringillidi illecitamente abbattuti oltre ad un fucile con munizioni. Il cacciatore è stato deferito alla Procura della Repubblica.Durante i servizi di controllo del territorio svolti in agro del Comune di Poggio Mirteto località “Casoni”, mirati alla prevenzione e repressione dei reati amministrativi e penali legati all’attività venatoria al temine della stagione 2018/2019, la pattuglia dei Carabinieri forestali di Poggio Mirteto individuava un cacciatore che, notata la loro presenza, occultava un sacchetto di carta in un vicino cespuglio. Insospettiti i militari procedevano ai controlli di rito tesi ad accertare che tutta la documentazione necessaria all’esercizio dello sport della caccia fosse in regola e chiedendo anche ragione del sacchetto precedentemente occultato: all’interno dell’involucro, nel frattempo recuperato, i militari rinvenivano sette uccellini morti appartenenti alla specie dei “Fringillidi” (i fringuelli non sono mai cacciabili).Il cacciatore, stante l’evidenza dei fatti, ammetteva di aver abbattuto i fringuelli rinvenuti all’interno del sacchetto di carta durante lo svolgimento della giornata venatoria, per cui i Carabinieri della Specialità forestale procedevano a sequestrare la fauna selvatica illecitamente abbattuta e, in applicazione delle normative vigenti, sequestravano il fucile ed il relativo munizionamento. Il cacciatore, originario della provincia di Terni, è stato anche deferito alla Procura della Repubblica di Rieti in quanto l’abbattimento di fauna protetta è un reato che possiede risvolti di natura penale.Considerato che la stagione venatoria 2018/2019 prevede il posticipo della chiusura alla data del 10 febbraio 2019, limitando però la caccia esclusivamente alle specie colombaccio (Columba palumbus), cornacchia grigia (Corvus corone cornix), gazza (Pica pica) e ghiandaia (Garrulus glandarius), i controlli da parte dei Carabinieri della Specialità forestale sono stati intensificati su tutto il territorio della provincia di Rieti: ciò per garantire il corretto svolgimento di questa antichissimo sport da parte degli appassionati in regola, che vedono nella caccia un momento di evasione e di contatto con la natura rispettando sempre e comunque la legalità e le regole del “gioco”.