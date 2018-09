di Samuele Annibaldi

RIETI - Sveglia all’alba domani mattina per l’esercito di cacciatori del Reatino (circa 5.000) che torneranno a imbracciare i loro fucili in occasione dell’apertura generale della caccia. Dopo le due giornate di pre-apertura, 1° e 2 settembre scorsi, limitata solo ad alcune specie, domani parte ufficialmente la stagione venatoria 2018/19. Rispetto alla passata stagione il calendario resta quasi inalterato, a parte alcune modifiche che riguardano la caccia al cinghiale. Come per la passata stagione, inoltre, è...